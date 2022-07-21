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Собчак о скандале в Екатеринбурге: "Оскорбление чувств верующих в Ельцина"

Общество

Ксения Собчак считает, что задержание девушки, станцевавшей на фоне Ельцин-центра в Екатеринбурге, связано с тем, что Владимир Соловьёв "закошмарил регион".

Собчак о скандале в Екатеринбурге: "Оскорбление чувств верующих в Ельцина"

Скандалом закончился танцевальный номер, исполненный на фоне общественного, культурного и образовательного центра в Екатеринбурге. Девушка станцевала энергичный танец. Сзади у неё красовалась надпись: "И что?". В итоге любительнице хореографии грозит 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

Ксения Собчак не увидела в данном поступке преступления. Она заявила, что не понимает, почему тверк худой красивой девушки называется анархией.

""У нас "Ельцин центр" религиозный объект или что? Почему на фоне него нельзя танцевать в шортах?" — задаётся вопросом журналистка.

Звезда ТВ и интернета интересуется, чьи чувства в этом случае были оскорблены.

"Оскорбление чувств верующих в Ельцина — это сильно", — делится мнением журналистка.

Собчак считает, что в Екатеринбурге всеми силами стараются не привлекать к себе внимание федерального центра, поэтому устраивают "Молот ведьм".

"Не особо разбираются, кто и в чём виноват, лишь бы снова из Центра не наехали. Рекомендую ввести стандарт длины юбок и допустимую дистанцию между танцующими", — посоветовала Ксения Анатольевна.

Ранее Владимир Соловьёв назвал Екатеринбург центром "мерзотной либероты".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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