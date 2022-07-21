Басков о выходе в РФ фильма с Хаматовой: "Примеряют роль "Совести Нации""

Николай Басков не прошёл мимо выхода нового российского фильма с участием Чулпан Хаматовой. Он считает недопустимым участие актрисы в проектах РФ.

Исполнитель хита "Шарманка" упрекнул звезду фильма "Страна глухих" в том, что она негативно отзывается о родине. Он заявил, что ему интересно наблюдать, как уехавшие после начала спецоперации на Украине звёзды всё равно остаются в творческой повестке страны.

"Отдельные лица самоуверенно примеряют роль "Совести Нации" и льют грязь на свою Родину из-за границы, а потом в России запускаются проекты с ними в главных ролях", — написал Басков в своём микроблоге.

Фильм, в котором снялась Хаматова, под названием "Просточеловек" повествует о герое, который мучается дилеммой, уезжать ему из страны или остаться на родине.

Золотой голос России посоветовал Хаматовой вслед за Иваром Калныньшем "выбросить в мусорку все свои работы в российском кино".

Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заступился за Хаматову и объяснил, в чём актриса права.