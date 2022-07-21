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Галкин: "Я два часа говорю, что Россия плохая, а зрители падают от хохота?"

Общество

Максим Галкин объяснил, что его концерты не состоят полностью из критики России.

Галкин вступил в полемику с агрессивно настроенными подписчиками. Шоумена упрекнули в том, что он якобы зарабатывает на своих зарубежных концертах тем, что выискивает негатив на родине.

"А про что глаголить-то будете? Про плохую Россию наверное?" — спросили у юмориста в социальных сетях.

Максим ответил на данную претензию.

"У меня концерт два с лишним часа идёт. Он юмористический. Люди смеются. Как Вы себе представляете. Я два с половиной часа говорю, что Россия плохая, а все зрители со стульев падают от хохота?" — объяснил юморист.

Ранее Галкин ответил на требование поклонников Примадонны вернуть Аллу Пугачёву домой.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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