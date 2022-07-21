Собчак ответила призвавшему "выковырять" её из страны Соловьёву: "Не дождётся"

Ксения Собчак отреагировала на слова Владимира Соловьёва, который заявил, что до полного счастья ему не хватает высылки журналистки из страны.

Соловьёв пришёл к выводу, что президент США Джозеф Байден работает на Россию, так как он успел много хорошего сделать для нашей страны. Он назвал главу Америки "нашим агентом".

Отдельно Соловьёв упомянул Анатолия Чубайса, который покинул Россию после начала спецоперации на Украине.

"Ну смотрите — ещё никто никогда не проводил "деалигархиризацию" и "дечубайсизацию", как Байден. Ему только за это памятник поставить. Если бы он ещё Собчак каким-то образом к чёртовой матери выслал из страны, ему просто два памятника надо поставить на родине героя Байдена. Эту ещё бы выковырять, это было бы просто идеально", — сказал Владимир Рудольфович в своей программе.

Ксения Собчак прокомментировала мечты Соловьёва.

"Соловьёв благодарит Байдена за "дечубайсизацию” и мечтает выслать меня из страны. Передайте ему там, пусть губу подкатает. Не дождётся", — написала Ксения Анатольевна.

Ранее Владимир Соловьёв объяснил, что спецоперация на Украине потребует от граждан РФ максимальной самоотдачи. Он призвал россиян "пахать и мотыжить" ради победы.