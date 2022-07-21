В Новосибирске депутатов обвинили в создании "фашистско-бандеровского звена"

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области заподозрил, что его коллеги создали "пятую колонну" и написал донос на депутата городского парламента Хельгу Пирогову.

Андрей Панфёров считает, что в Совете депутатов Новосибирска организовано "фашистско-бандеровское гнездо"*, которое следует ликвидировать.

Поводом для таких выводов стал пост депутата Пироговой, которая негативно высказалась о российских военных, задействованных в спецоперации на Украине.

"Я хочу, чтобы такие высказывания в сторону военных, которые выполняют задачи на территории Украины, прекратились. Если мы сейчас всей страной боремся с фашизмом, то ни в коем случае у нас в тылу не должно быть пятой колонны", — объяснил Панфёров.

Вице-спикер Заксобрания считает, что в Горсовете Новосибирска депутаты, избранные в 2020 году, сформировали фашистско-бандеровское звено и ведут подрывную деятельность, направленную против России.

Глава СКР Александр Бастрыкин инициировал проверку по факту заявления Панфёрова.

Ранее Мещанский районный суд приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к 7 годам колонии за то, что он на заседании совета депутатов выступил против проведения спецоперации на Украине.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).