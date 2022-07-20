Московская пенсионерка рассказала, что католический священник донёс на неё в полицию, обвинив в дискредитации ВС РФ.
72-летняя прихожанка католического храма пожаловалась, что о её антивоенном манифесте в полицию сообщил церковный настоятель.
Пожилая женщина призналась, что прикрепила антивоенную записку к флагу РФ. Государственным символом России украсили римско-католический храм.
На листке москвичка написала на латинском языке призыв остановить спецоперацию на Украине.
Пенсионерку вскоре задержали правоохранители у её дома. На женщину составили протокол, после чего отпустили.
Ранее сообщалось, что в Москве мать донесла на сына в полицию за уклонение от воинской службы.
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