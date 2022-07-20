Якубович назвал ошибкой закрытие шоу Урганта: "Диктуют такую политику каналу"

Ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович объяснил, почему не надо было закрывать шоу Ивана Урганта.

Якубович высказался по поводу того, что шоу "вечерний Ургант" убрали из сетки телевещания после начала спецоперации на Украине.

Маститый телеведущий напомнил, что даже во время Великой Отечественной войны людям показывали "не очень серьёзные фильмы”.

Звезда ТВ отмечает, что из-за запрета развлекательных программ наблюдается перекос в сторону негатива.

Якубович отметил, что некоторые телеканалы, такие как "Культура” и "Матч ТВ", вещают в прежнем формате. Там по-прежнему можно увидеть развлекательный контент.

"Я не знаю, с чем это связано. Может, какие-то высшие соображения диктуют именно такую политику каналу. Вполне возможно", — высказал предположение Леонид Аркадьевич.

Ранее Якубович объяснил, почему Россия опоздала с признанием ДНР и ЛНР.