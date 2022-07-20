Карпов о преимуществах шахматиста над ИИ: Ни одна программа вам этого не скажет

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, в силах ли шахматист обмануть компьютерную программу, обученную играть в шахматы.

Карпов, который является депутатом Госдумы от "Единой России", уверен, что утверждение о скорой победе компьютера над человеком ошибочно. Он не верит в "дегуманизацию" шахмат.

Преимущества ИИ (искусственного интеллекта( перед шахматистом заключается в том, что программа имеет доступ к большому объёму информации.

"Создатели компьютерных шахматных программ не делились перед игрой своим банком данных. Не давали шахматисту для изучения партии, которые игрались компьютером прежде, тогда как компьютеру все известные партии противника "скармливались"", — цитирует слова Анатолия Евгеньевича argumenti.ru.

Карпов считает, стиль Гарри Каспарова* не подходит для противостояния с компьютером, как и стиль Виктора Корчного.

"Мой стиль подходит гораздо лучше, потому что он связан с глубоким пониманием позиции. По пешечным цепям, особенно если они фиксированные, я с одного взгляда вам скажу, какие фигуры надо оставить, чтобы усилить преимущество, или какие нужны, чтобы защищаться. Ни одна программа вам этого не скажет", — объяснил маститый шахматист.

При этом Карпов признаёт, что в обсчёте вариантов с компьютером соревноваться бессмысленно, тогда как в стратегии человек может составить конкуренцию компьютеру.

* признан в России иноагентом.