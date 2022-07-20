Шмаль о намерении ЕС пережить зиму без газа РФ: "Не смогут заменить наш газ"

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль в беседе с Pravda.Ru оценил готовность Европы отказаться от российского газа в зимний период.

Шмаль уверен, что Европейский союз не сможет обойтись без энергоносителей РФ.

"Для того, чтобы вернуть атомные станции, которые они остановили, потребуется достаточно большой срок, не говоря уже о том, что есть же и проблема, связанная с вводом. Они неслучайно закрыли эти атомные станции, потому что вопросы экологические, вопросы безопасности людей", — сказал Шмаль, отметив, что в ЕС говорят о 10 годах перехода к новому способу энергообеспечения.

Эксперт считает, что "отыграть обратно" у Европы не получится из-за политических, экономических и экологических проблем.

"Сегодня достаточно большой объем генерации, который есть в Евросоюзе, делается на российском газе, поэтому полностью они заменить наш газ не могут, потому что норвежцы сами уменьшили добычу газа. Все остальные вещи, в том числе и тот Катар, на который они рассчитывали, имеет свои обязательства перед Азиатско-Тихоокеанским регионом", — рассказал специалист по энергетике.

Шмаль отметил, что ни одна страна мира не сможет дать Европе столько газа, как компания "Газпром". При этом эксперт объяснил, что пакеты антироссийских санкций не содержат прямого запрета приобретать российский газ.

"Уже август скоро конец лета, а газовые хранилища в Европе заполнены на 64 с небольшим процента", — сказал глава Союза нефтегазопромышленников России.

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