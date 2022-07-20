Народной артистке СССР Инне Чуриковой оказывают экстренную медицинскую помощь в реанимации Боткинской больницы.
Как сообщает Telegram-канал Baza, актриса Инна Чурикова оказалась в реанимации после неудачного падения. Звезда театра и кино повредила грудную клетку. До больницы 78-летняя актриса добралась самостоятельно.
Медики диагностировали у Инны Михайловны перелом рёбер, грудины и подвздошной кости.
Ранее Михаил Ширвиндт рассказал, что его отец народный артист РСФСР Александр Ширвиндт находится в больнице на плановом обследовании.
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