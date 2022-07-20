Биатлонист Тихонов о теннисистке Касаткиной: "Кому теперь она из мужиков нужна"

Биатлонист Александр Тихонов высказался о признании первой ракетки РФ Дарьи Касаткиной, которая заявила, что встречается с девушкой. Репутация теннисистки испорчена, считает спортсмен.

Олимпийский чемпион, экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил о своём отрицательном отношении к ЛГБТ и нетрадиционным связам.

"Дарья симпатичная и интересная девушка, но это её личное дело выкладывать такие вещи. Кому теперь она из мужиков нужна. Теперь все это предано огласке, и я сомневаюсь, что кто-то захотел бы быть с ней", — цитирует слова биатлониста "Матч-ТВ".

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предупредил, что спортсмены РФ начнут массово менять гражданство. Ранее о своём намерении поменять паспорта РФ заявили теннисисты Андрей Рублёв и Дарья Касаткина.