В Таганроге морг обязали оборудовать дополнительные помещения после громкого скандала с хранением тел. Согласно информации СМИ, резонанс вызвали публикации о том, что их хранят на улице возле бюро.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что, действительно, имеющихся помещений в соотношении к количеству поступающих в морг, не хватает.
"Проверка показала, что в учреждении не соблюдены стандарты оснащения. В частности, не хватает помещений и оборудования. Вскрытия проводили с запозданием — в срок до 11 суток после смерти", — цитирует сообщение властей rostovgazeta.ru.
По некоторым данным, такой "наплыв" тел мог быть связан с пандемией коронавируса.
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