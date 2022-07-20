В Таганроге морг обязали расширить площадь из-за скандала с хранением тел

В Таганроге морг обязали оборудовать дополнительные помещения после громкого скандала с хранением тел. Согласно информации СМИ, резонанс вызвали публикации о том, что их хранят на улице возле бюро.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что, действительно, имеющихся помещений в соотношении к количеству поступающих в морг, не хватает.

"Проверка показала, что в учреждении не соблюдены стандарты оснащения. В частности, не хватает помещений и оборудования. Вскрытия проводили с запозданием — в срок до 11 суток после смерти", — цитирует сообщение властей rostovgazeta.ru.

По некоторым данным, такой "наплыв" тел мог быть связан с пандемией коронавируса.