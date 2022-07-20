В Хакасии мошенники "заработали" на жителях 13 миллионов рублей за месяц

Жертвами мошенников становятся всё больше и больше людей, так в Хакасии с середины июня выявлено 126 случаев онлайн-мошенничеств, сумма ущерба составила порядка 13 миллионов рублей.

Отмечается, что с начала года произошло 740 случаев мошенничества. Общая сумма ущерба исчисляется в 116 млн рублей. Чаще всего жертвами мошенников стали жители Абакана, Черногорска и Саяногорска.

"Крупнейший ущерб также приходится на Абакан — почти 49 миллионов рублей на 397 преступлений. Выходит около 123 тысяч рублей ущерба на каждое преступление. При этом куда больший показатель выходит в Орджоникидзевском районе. При общем ущербе в 2,7 миллиона там произошло всего 6 IT-преступлений. То есть на каждую жертву приходится в среднем ущерба на 450 тысяч", — приводит статистику newkhakasiya. online.