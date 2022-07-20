Специалисты предостерегли родителей от открытых окон — трагедия за трагедией

Даже в сильную жару, специалисты советуют родителям не открывать окна настежь. По словам уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой, даже москитная сетка не спасёт малыша от падения.

На днях в подмосковном Ступино с высоты третьего этажа выпал ребёнок. На этот раз всё обошлось и трёхлетний малыш получил травму живота. А в Химках двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, спасти его не удалось.

"Распахнутые в квартире или доме окна являются потенциальной угрозой для детской безопасности, особенно на верхних этажах. Рекомендуется установить на окна специальные замки или решётки, нельзя позволять ребёнку сидеть или играть на подоконнике, нужно объяснить ему опасность открытого окна", — заявили в пресс-службе омбудсмена "Вестям Подмосковья".

Кроме того, по словам специалистов, нельзя оставлять мебель у окна, которую малыш может использовать, чтобы залезть на подоконник.