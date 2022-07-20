Автомобилисты Москвы жалуются на гуляющих по улице козлов: портят машины

Москвичи жалуются на стадо домашних козлов, которые разгуливают по улицам Бутова и портят автомобили местных жителей. По словам очевидцев, хозяева отпускают животных погулять на оживлённые территории Подмосковья.

Всего местные жители насчитали 11 голов в стаде.

"Живущий в частном доме мужчина выпускает козлов гулять без присмотра. Они кучкуются на Изюмской улице, около дома № 28", — передаёт Телеканал "360". — Животные чувствуют себя весьма вольготно: они переходят дорогу, топчутся на припаркованных машинах".

Кроме того, животные "объели" все кусты и зелёные насаждения, за которыми ухаживали местные жители. Люди несколько раз обращались к хозяину козлов, но мужчина никак не реагирует на просьбы не выпускать стадо на улицу.