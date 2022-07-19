Николай Цискаридзе отправился за рубеж: "Спасибо врагам"

Звезда балета Николай Цискаридзе из другой страны поблагодарил всех, кто помогал ему на его творческом пути.

Танцор отправился в отпуск в Грузию. Цискаридзе объяснил, что покинул Россию временно и подвёл некоторые итоги его работы.

"Экзамены сданы, гастроли проведены, дети в театры распределены. Это был тяжелый год, но мы все справились. Спасибо коллективу Академии, моим коллегам и даже врагам, которые заставляют еще больше думать и развиваться", — написал бывший сотрудник Большого театра в своём микроблоге.

Цискаридзе заменил Максима Галкина в ТВ-шоу "Сегодня вечером", однако, его затравили в Сети за то, что он якобы не справляется с ролью телеведущего.

Ранее Станислав Садальский рассказал, что жители Чувашии не желают, чтобы шоу "Сегодня вечером" вёл Николай Цискаридзе и мечтают о возвращении Максима Галкина.