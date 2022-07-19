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Адвокат объяснил, как граждане могут сами усугубить проблемы с коллекторами

Общество

Член Коллегии адвокатов "Sed Lex" Вера Ефремова рассказала в беседе с Pravda.Ru, куда жаловаться заёмщикам, если их одолевают коллекторы, которые превышают свои полномочия.

Адвокат объяснил, как граждане могут сами усугубить проблемы с коллекторами

Она объяснила, что по закону о коллекторской деятельности ведётся реестр всех коллекторских организаций. Если компания включена в реестр, значит, она действующая, и на неё можно жаловаться в ту организацию, которая ведёт реестр, оставив в неё соответствующее заявление.

Ефремова посоветовала пригрозить звонящим посреди ночи коллекторам полицией, предупредив, что полицейские на звонки могут и не отреагировать, в то время как организация, ведущая реестр коллекторских агентств, отреагировать на это обязана и разобраться в происходящем. А полицию нужно однозначно вызывать в тех случаях, когда коллектор или применил физическую силу в отношении должника, или даже просто вошёл в дом, поскольку это действие попадает под уголовную статью "Незаконное проникновение в частное жилое помещение", уточнила юрист.

А чтобы вообще не пришлось бороться с коллекторами, Ефремова порекомендовала не брать микрокредиты, обращаясь с этой целью в нормальные банки.

"Микрокредиты надо меньше брать. У нас есть топовые банки, в которых нет проблем с погашением кредитов, в данном случае просрочек. Поэтому, конечно, людям нужно в первую очередь хорошо подумать, прежде чем брать займ в микрофинансовой организации, потому что неминуемо последует обращение к коллекторам, которые могут недобросовестно действовать, незаконным способом возвращать долги", — напомнила эксперт.

Эксперт обратила внимание, что с нормальным банком всегда можно договориться по поводу изменений условий платежа или его отсрочки, в то время как с микрофинансовыми организациями это невозможно.

"С банками можно путем переговоров решить вопрос о рассрочке, отсрочке, переуступке долга, то есть выйти в какой-то диалог. А с микрофинансовыми организациями в диалог тяжело выйти… Поэтому когда ты берешь в нормальном банке, такого не происходит. И я знаю просто, по опыту своих клиентов, что мы решали эти вопросы, приезжали в офис банка, нам предоставлялся менеджер, и мы разговаривали на предмет того, как отсрочить, рассрочить, то есть восстановить все эти платежи, чтобы не наступали какие-то негативные последствия", — объяснила адвокат.

Юрист напомнила, что в МФО часто обращаются люди с уже испорченной кредитной историей, не имеющие справок об официальных доходах, которые хотят побыстрее решить свои финансовые проблемы, и своим обращением в микрофинансовые организации они лишь усугубляют своё положение.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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