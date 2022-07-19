Безруков о включении себя в санкционный список: "Теперь мы все под запретом!"

Сергей Безруков, которого ЕС включил в санкционный список, заявил, что готов отказаться от мировых гастролей ради того, чтобы стать частью русской культуры.

Народный артист России рассказал, что его с утра напугал разрывающийся телефон. Безруков признался, что забеспокоился, так как подумал, что что-то случилось с его близкими.

"Но нет, дома всё хорошо, жена и дети на даче, черешню едят. А оказалось, что просто включили в какой-то очередной санкционный список", — написал звезда фильма "Бригада" в своём микроблоге.

Безруков воспринял ограничения, принятые против него Европейским союзом, как награду.

"Большое спасибо! Природная скромность, никогда бы не позволила встать в один ряд с Чеховым и Чайковским. Теперь мы все под запретом!" — высказался актёр.

Безруков отметил, что горд быть частью русской культуры.

"Пойду возьму томик Есенина и сяду под березкой почитать", — сказал артист, сыгравший многих классиков русской литературы.

Ранее Сергей Безруков отреагировал на афишу балета Петра Чайковского, которую за рубежом украсили украинским флагом. Переименование русского балета в украинский он назвал абсурдом.