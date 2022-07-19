Сергей Безруков, которого ЕС включил в санкционный список, заявил, что готов отказаться от мировых гастролей ради того, чтобы стать частью русской культуры.
Народный артист России рассказал, что его с утра напугал разрывающийся телефон. Безруков признался, что забеспокоился, так как подумал, что что-то случилось с его близкими.
"Но нет, дома всё хорошо, жена и дети на даче, черешню едят. А оказалось, что просто включили в какой-то очередной санкционный список", — написал звезда фильма "Бригада" в своём микроблоге.
Безруков воспринял ограничения, принятые против него Европейским союзом, как награду.
"Большое спасибо! Природная скромность, никогда бы не позволила встать в один ряд с Чеховым и Чайковским. Теперь мы все под запретом!" — высказался актёр.
Безруков отметил, что горд быть частью русской культуры.
"Пойду возьму томик Есенина и сяду под березкой почитать", — сказал артист, сыгравший многих классиков русской литературы.
Ранее Сергей Безруков отреагировал на афишу балета Петра Чайковского, которую за рубежом украсили украинским флагом. Переименование русского балета в украинский он назвал абсурдом.
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