Полиция привлекла строителей для демонтажа жёлто-синей крыши в Балашихе

Пожилому жителю Подмосковья предписали разобрать жёлто-синию крышу его дома, так как она напоминала соседям флаг Украины.

На крышу, выполненную в цветах государственного символа Украины, пожаловались местные жители. Жители Балашихи решили, что запрещённые цвета владелец дома выбрал сознательно из-за неприязни к спецоперации на Украине.

Полиция выяснила, что подозрительное сочетание цветов для своей недвижимости выбрал бывший участковый, вышедший на пенсию.

Бывший сотрудник МВД заверил, что не вкладывал никакого политического смысла при обустройстве своего дома. Он рассказал, что строительные материалы для жилья приобрёл ещё десять лет назад.

Экс-участковому объяснили, что крышу придётся разобрать. Хозяин дачи не стал противиться решению стражей правопорядка, однако сам отказался производить демонтаж крыши. В итоге полиция была вынуждена привлечь бригаду строителей для демонтажа крыши, которая смущала жителей Московской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС Новосибирска провели сложную операцию по уничтожению украинского флага, который пенсионерка вывесила в окне своей квартиры.