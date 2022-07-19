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Смотрите в глаза и отходите боком: что делать при встрече с диким животным?

Общество

Дикие животные все чаще выходят из привычных ареалов обитания в города: недавно в Балашихе люди прямо из своих окон могли наблюдать стадо лосей, которое прошло рядом с домом №19 у Шоссе Энтузиастов. А в подмосковных дворах Мытищ два диких кабана зашли на детскую площадку, но быстро убежали, — обошлось без жертв. 

Смотрите в глаза и отходите боком: что делать при встрече с диким животным?

Люди, привыкшие к безопасной городской среде, часто неадекватно оценивают опасность подобных происшествий: начинают снимать на телефон, пытаясь развлечь подписчиков своих социальных сетей. 

"Если прохожий наведет на вас объектив и начнет снимать, вы наверняка почувствуете сначала недоумение, а потом и агрессию. Поверьте, то же самое чувствуют и звери", — заявил интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" владелец лосиного питомника Шаховской Алексей Седой. 

Алексей Седой рассказал, что дикое животное не будет нападать на человека, если он не представляет угрозы для него или его детенышей но сокращение дистанции с ними может быть воспринято как агрессия. Лось, например, может лягнуть любопытного человека копытом так, что скорая помощь даже не успеет оказать первую помощь. Кабан в аналогичной ситуации поведет себя иначе: повалит обидчика на землю и вскроет клыками живот.

Эксперт рассказал, что от лося следует держаться дальше всего: 50 метров хватит чтобы не злить зверя. К кабанам можно подходить на 30 метров, а к лисице на 20. 

Дикие животные ближе, чем может показаться. Даже в Подмосковье есть волки и медведи, так что стоит запомнить правила поведения при встрече с диким животным:

"При встрече с диким зверем ни в коем случае не двигайтесь, не кричите, не размахивайте палкой или руками. Посмотрите ему в глаза. Не прерывая зрительный контакт, тихонько отходите боком, а после сообщите о случившемся, например, в "Спас-резерв", — рассказал Алексей. 

Позвонить в соответствующие инстанции так же следует, если вы встретили дикое животное на дороге: возможно вы предотвратите опаснейшее ДТП. В этом случае звонить лучше всего по номеру 112. 

 

 

 

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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