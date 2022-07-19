Член Совета по правам человека Игорь Ашманов сообщил, что российские власти могут ограничить доступ к видеохостингу YouTube на территории нашей страны уже к осени. За это время появится отечественная альтернатива платформе, отметил предприниматель.
"Нам нужно рассчитывать, что он (YouTube. — Прим. ред.) всё-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз", — сказал член СПЧ в ходе выступления на круглом столе в Общественной палате.
По мнению Ашманова, осенью Rutube можно будет назвать самостоятельным сервисом.
Ранее суд обязал американскую корпорацию Google выплатить более 21 миллиарда рублей. Причиной послужил отказ IT-гиганта удалять фейки о военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.