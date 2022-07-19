Член СПЧ Ашманов допустил, что YouTube в России заблокируют к осени

Член Совета по правам человека Игорь Ашманов сообщил, что российские власти могут ограничить доступ к видеохостингу YouTube на территории нашей страны уже к осени. За это время появится отечественная альтернатива платформе, отметил предприниматель.

"Нам нужно рассчитывать, что он (YouTube. — Прим. ред.) всё-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз", — сказал член СПЧ в ходе выступления на круглом столе в Общественной палате.

По мнению Ашманова, осенью Rutube можно будет назвать самостоятельным сервисом.

Ранее суд обязал американскую корпорацию Google выплатить более 21 миллиарда рублей. Причиной послужил отказ IT-гиганта удалять фейки о военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине.