Шукшина о позволении объявлять себя гомосексуалистом: "Они прекрасны!"

Депутат Госдумы Нина Останина объяснила, что если человек публично признаётся в своей гомосексуальности, то это не будет считаться пропагандой ЛГБТ. Мария Шукшина выразила своё мнение по этому поводу.

Один из соавторов проекта закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений объяснила, что к людям, объявившим себя гомосексуалистами, следует относиться как к больным. Под ответственность нового закона о пропаганде ЛГБТ такие люди попадать не будут.

"Это то же самое, что больной раком скажет, что он болен. Ну признался он, что больной, что из этого? Это будет вызывать сочувствие", — объяснила Останкина.

Мария Шукшина увидела в этом решении слабые стороны.

"А если среди публики будут несовершеннолетние? И папам придётся отвечать детишкам, что этот дядя имел в виду? Они прекрасны!" — поделилась своим мнением актриса.

Ксения Собчак считает, что новый закон может спровоцировать волну откровенных признаний со стороны знаменитостей.

"Может ли репрессивный закон в перспективе спровоцировать протест в виде массовых каминг-аутов успешных и популярных людей, которые уже окончательно …. (удивились) от происходящего? Да ну нет, нет, бред какой-то", — иронично замечает журналистка и публикует видео с признанием теннисистки Дарьи Касаткиной, которая заявила, что у неё есть девушка.