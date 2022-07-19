В ходе ссоры во время совместного отдыха житель Курска поджёг своих знакомых

Житель Курска поджёг своих друзей во время ссоры, случившейся во время застолья на придомовом участке.

Как сообщает bel.ru, вечером 16 июля в посёлке Плота в Щигровском районе две пары решили устроить пикник на приусадебном участке. Однако в ходе посиделок один из мужчин почувствовал себя оскорблённым. Не в силах стерпеть обиду, 49-летний житель Курска поджёг своего друга, предварительно облив его горючим. Досталось также его девушке, которую обозлённый курянин тоже облил бензином, однако она не стала ждать, когда её подожгут, и убежала.

После этого девушка обратилась в полицию. Теперь поджигатель, на которого заведено уголовное дело, находится в изоляторе, а пострадавший от его рук знакомый доставлен в больницу с нешуточными ожогами.