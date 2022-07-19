Житель Курска поджёг своих друзей во время ссоры, случившейся во время застолья на придомовом участке.
Как сообщает bel.ru, вечером 16 июля в посёлке Плота в Щигровском районе две пары решили устроить пикник на приусадебном участке. Однако в ходе посиделок один из мужчин почувствовал себя оскорблённым. Не в силах стерпеть обиду, 49-летний житель Курска поджёг своего друга, предварительно облив его горючим. Досталось также его девушке, которую обозлённый курянин тоже облил бензином, однако она не стала ждать, когда её подожгут, и убежала.
После этого девушка обратилась в полицию. Теперь поджигатель, на которого заведено уголовное дело, находится в изоляторе, а пострадавший от его рук знакомый доставлен в больницу с нешуточными ожогами.
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