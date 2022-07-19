Эксперт рассказала, как не стать жертвой мошенников при устройстве на работу

Поиски работы всегда занимают немало времени, но важно не нарваться на мошенническую контору. Директор по персоналу компании "Первый ОФД" Елена Булкина в беседе с Pravda.Ru рассказала, по каким признакам можно определить, что организация, предлагающая работу, не является мошенником.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо проверить рейтинг компании, предлагающей работу.

"Каждая компания, какая бы она ни была, маленькая, большая, неважно, находится в своей сфере бизнеса. В сфере бизнеса существуют рейтинги. Пожалуйста, можно всегда заглянуть в рейтинги, найти там название этой компании или не найти его", — отметила она.

Далее директор по персоналу советует посмотреть отзывы сотрудников организации о работодателе.

"Сейчас существует огромное количество сайтов, которые рассказывают о качестве работодателя, я не хочу делать никакой рекламы, но таких сайтов огромное количество, где есть отзывы сотрудников о компании. Безусловно, чаще всего там пишут люди обиженные, но всегда можно увидеть, есть негатив или нет", — рассказала она.

Булкина пояснила, что в настоящее время любая компания, предлагающая работу, проводит хотя бы минимальные собеседования, на которых, к слову, можно задать вопрос о функционале организации, и, если он непонятен, нет конкретики в отношении обязанностей и зарплаты, не стоит становится её сотрудником.

Кроме того, ни одна приличная компания, ни один работодатель не будет приглашать к себе людей на работу, изначально предлагая им какие-то расходы, подчеркнула собеседница Pravda. Ru.

"Если человеку предлагается заплатить за обучение, лицензию, за оформление документов — это означает только одно: конечно, это ерунда, это никому не нужно. Особенно этим любят грешить всякие компании, которые являются управляющими на всяческих биржах, и они предлагают прийти, устроиться на работу, потом инвестировать свои деньги для пробы и так далее. Конечно, это не работа, само собой. Это еще один относительно неправильный способ изъять деньги у населения", — заключила она.

Ранее управляющий директор кадрового агентства Rational Grain Ольга Степанова в беседе с Pravda.Ru дала советы для тех, кто сейчас ищет работу или планирует сменить существующую.