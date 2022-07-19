Поиски работы всегда занимают немало времени, но важно не нарваться на мошенническую контору. Директор по персоналу компании "Первый ОФД" Елена Булкина в беседе с Pravda.Ru рассказала, по каким признакам можно определить, что организация, предлагающая работу, не является мошенником.
По словам эксперта, в первую очередь необходимо проверить рейтинг компании, предлагающей работу.
"Каждая компания, какая бы она ни была, маленькая, большая, неважно, находится в своей сфере бизнеса. В сфере бизнеса существуют рейтинги. Пожалуйста, можно всегда заглянуть в рейтинги, найти там название этой компании или не найти его", — отметила она.
Далее директор по персоналу советует посмотреть отзывы сотрудников организации о работодателе.
"Сейчас существует огромное количество сайтов, которые рассказывают о качестве работодателя, я не хочу делать никакой рекламы, но таких сайтов огромное количество, где есть отзывы сотрудников о компании. Безусловно, чаще всего там пишут люди обиженные, но всегда можно увидеть, есть негатив или нет", — рассказала она.
Булкина пояснила, что в настоящее время любая компания, предлагающая работу, проводит хотя бы минимальные собеседования, на которых, к слову, можно задать вопрос о функционале организации, и, если он непонятен, нет конкретики в отношении обязанностей и зарплаты, не стоит становится её сотрудником.
Кроме того, ни одна приличная компания, ни один работодатель не будет приглашать к себе людей на работу, изначально предлагая им какие-то расходы, подчеркнула собеседница Pravda. Ru.
"Если человеку предлагается заплатить за обучение, лицензию, за оформление документов — это означает только одно: конечно, это ерунда, это никому не нужно. Особенно этим любят грешить всякие компании, которые являются управляющими на всяческих биржах, и они предлагают прийти, устроиться на работу, потом инвестировать свои деньги для пробы и так далее. Конечно, это не работа, само собой. Это еще один относительно неправильный способ изъять деньги у населения", — заключила она.
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