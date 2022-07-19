С 1 августа в России будут проиндексированы пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Как уточнили в ПФР, изменения затронут тех, кто получает социальные и государственные выплаты.
Так, проиндексированы будут:
Однако, по словам управляющего партнёра аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерины Косаревой, что касается работающих пенсионеров, то индексация коснётся не всех.
"Это означает, что тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году, пенсию проиндексируют, а тем, кто раньше, — уже нет", — пояснила Косарева газете "Известия".
Процедура индексации будет проведена автоматически. Пенсионерам не нужно ходить в офис ПФР и писать заявления. "Перерасчёт" затронет 7,3 миллиона россиян.
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