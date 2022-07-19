Надбавку к пенсии с 1 августа получат 7,3 млн российских пенсионеров

С 1 августа в России будут проиндексированы пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Как уточнили в ПФР, изменения затронут тех, кто получает социальные и государственные выплаты.

Так, проиндексированы будут:

страховые пенсии,

выплаты пенсионерам от 80 лет,

инвалидам первой группы,

военные пенсии.

Однако, по словам управляющего партнёра аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерины Косаревой, что касается работающих пенсионеров, то индексация коснётся не всех.

"Это означает, что тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году, пенсию проиндексируют, а тем, кто раньше, — уже нет", — пояснила Косарева газете "Известия".

Процедура индексации будет проведена автоматически. Пенсионерам не нужно ходить в офис ПФР и писать заявления. "Перерасчёт" затронет 7,3 миллиона россиян.