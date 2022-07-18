Михаил Ширвиндт: "Папа действительно в больнице"

Михаил Ширвиндт пожелал гореть в аду тем, кто сообщил о смерти его отца Александра Ширвиндта, которому 19 июля исполнится 88 лет.

Михаил Ширвиндт опроверг сообщения о кончине своего знаменитого отца. Ведущий шоу "Съедобное-Несъедобное" рассказал, как журналисты перевернули с ног на голову все факты и распространили недостоверные сведения.

По словам Ширвиндта-младшего, "акулы пера" приплели пост невестки артиста, которая рассказала о своём отце, скончавшемся 21 год назад.

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"Чтобы в аду смотрело на них много народа", — пожелал недобросовестным журналистам Ширвиндт-младший.

Михаил объяснил, как обстоит дело на самом деле.

"Мой папа действительно в больнице. Каждый год, перед тем поехать на три недели на рыбалку, осуществляют чек-тест. Его крутят, проверяют. Каждый год пишут, что он в критическом состоянии был доставлен в больницу. Папа привык и никак не реагирует на это", — объяснил наследник народного артиста РСФСР.

Ранее Михаил Ширвиндт стал свидетелем необычного поведения женщины на улице Москвы. Телеведущий решил, что на странный поступок её толкнула нищета.