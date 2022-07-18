Первая ракетка РФ Дарья Касаткина заявила, что у неё есть девушка

Российская теннисистка Дарья Касаткина публично призналась, что является лесбиянкой.

Теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своей гомосексуальности в беседе со спортивным блогером Витей Кравченко.

"Я чуть-чуть нервничаю. Прямо так откровенно еще не было. Так, на камеру еще не было. Но мне на самом деле прикольно", — объяснила своё волнение Касаткина.

На вопрос, есть ли у неё девушка, спортсменка ответила утвердительно.

Касаткина отметила, что её восхитила история футболистки Надежде Карповой, которая ранее стала первой профессиональной российской спортсменкой, решившейся на публичный каминг-аут.

В середине июня сообщалось, что теннисистка РФ Дарья Касаткина оказала помощь сопернице из Украины Ангелине Калининой, которая получила травму во время соревнования.

В это время в России активно борются с ЛГБДТ на всех уровнях. Принимаются законы о запрете на пропаганду гомосексуализма, а общественники устраивают мероприятия, на которых провозглашается торжество традиционных семейных ценностей. В Екатеринбурге, например, решили провести "Гомофобный пикник.