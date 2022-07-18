Москвичка написала заявление на мужа за негативные высказывания о России

В Москве женщина донесла на супруга-украинца в полицию. Жительница столицы не смогла смириться с тем, что её муж плохо отзывается о русских людях.

Очередной семейный конфликт пришлось разбирать правоохранительным органам. Патриотично настроенная женщина рассказала, что её избранник избавился от российского паспорта из-за русофобии.

Начало спецоперации на Украине внесло разлад в семейные отношения русской женщины и украинского мужчины. имеющего гражданство РФ. Глава семьи очень болезненно отреагировал на ситуацию на своей родине. Излить накопившийся негатив он решил на супруге, её родственниках и вообще всех россиянах.

Весной мужчина, по словам жены, выбросил российский паспорт и отправился в Европу в статусе беженца, имея на руках паспорт гражданина Украины.

Супруга выяснила, что её муж остановился в Польше, где оказывает помощь ВСУ, а его брат вступил в ряды украинской армии. В семье есть общие дети, за которыми супруг обещал вернуться в Россию. Жене такой расклад не понравился. Она поведала всю семейную драму сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что муж-патриот призвал полицию наказать жену, недовольную спецоперацией на Украине.