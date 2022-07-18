Ксения Собчак отреагировала на слова премьер-министра Михаила Мишустина о том, что Дмитрий Рогозин "займёт своё место в строю".
Журналистка обратила внимание на слово "строй"
"Мечта всё ближе что ли?" — написала Ксения Анатольевна, намекая, вероятно, на давнее заявление Рогозина.
Несколько лет назад глава "Роскосмоса" признавался, что с лёгкостью променяет все свои должности на счастье составить компанию защитникам Славянская в окопах.
"На самом деле очень жду объявления его следующей должности, потому что какой бы она ни была, это будет очень смешно. Этот человек не может без кринжа", — выразила своё мнение Собчак.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин в рамках оперативного совещания с вице-премьерами поблагодарил Дмитрия Рогозина за четыре года работы руководителем "Роскосмоса".
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