Проректор Российской таможенной академии совершил суицид в СИЗО

Проректора Российской таможенной академии Залима Керефова нашли мёртвым СИЗО №1 Ногинска. Выдвигается версия о самоубийстве.

В начале июля Керефова арестовали, его обвинили в незаконном обороте наркотиков.

Тело проректора обнаружили утром 16 июля в камере Следственного изолятора в Подмосковье.

Сообщается, что Керефов оставил предсмертную записку, в которой выразил сожаление о содеянном.

Адвокат проректора Алексей Цыганов считает, что его подзащитный не мог совершить такой шаг, так как он собирался сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что Новосибирский учёный Дмитрий Колкер умер вскоре после отправки его в СИЗО "Лефортово". Научного сотрудника обвинили по делу о госизмене.