Станислав Садальский высказался по поводу слухов об эмиграции Андрея Малахова. Актёр лично позвонил телеведущему и выяснил у него все подробности.
Садальский признался, что новость о том, что Андрей Малахов покинул Россию, его удивила.
"Странно подумал, наверняка — п…. (врут). С чего бы ему уезжать? Отличная зарплата, рейтинговые программы на федеральном канале, к зрителям относится с эмпатией", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".
Заслуженный артист РСФСР решил лично проверить информацию и позвонил Андрею Малахову, в адрес которого он часто высказывает самые лестные комплименты.
"Он засмеялся и сказал: Отдыхаю с ребёнком и женой — две недели в начале августа обратно"", — цитирует слова звезды ТВ артист.
Ранее отъезд Андрея Малахова за рубеж не ускользнул от внимания журналистов. Телеведущий поспешил объяснить, куда и зачем он уехал.
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В ближайшие часы истекает срок, хочется верить, что последнего ультиматума киевскому режиму от Владимира Путина.