Садальский отреагировал на новость об эмиграции Малахова: "Странно"

Станислав Садальский высказался по поводу слухов об эмиграции Андрея Малахова. Актёр лично позвонил телеведущему и выяснил у него все подробности.

Садальский признался, что новость о том, что Андрей Малахов покинул Россию, его удивила.

"Странно подумал, наверняка — п…. (врут). С чего бы ему уезжать? Отличная зарплата, рейтинговые программы на федеральном канале, к зрителям относится с эмпатией", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

Заслуженный артист РСФСР решил лично проверить информацию и позвонил Андрею Малахову, в адрес которого он часто высказывает самые лестные комплименты.

"Он засмеялся и сказал: Отдыхаю с ребёнком и женой — две недели в начале августа обратно"", — цитирует слова звезды ТВ артист.

Ранее отъезд Андрея Малахова за рубеж не ускользнул от внимания журналистов. Телеведущий поспешил объяснить, куда и зачем он уехал.