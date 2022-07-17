Собчак об аресте Овсянниковой: "Человек от отчаяния пошёл на заклание"

Ксения Собчак считает, что поступки экс-редактор Первого канала Марины Овсянниковой, которую сегодня задержала полиция, продиктованы отчаянием.

Собчак объяснила, что в её прежних постах про Овсянникову не было иронии. Журналистка отметила, что испытывает к ней жалость.

"Человек от отчаяния пошёл на заклание. А отчаяние это — от давления всей этой активной светлоликой толпы, которая добилась ее увольнения в Германии", — написала Ксения Анатольевна.

Журналистка считает, что Овсянникова могла остаться в Германии, но ей этого сделать не дали.

"Вот он результат. Я не считаю, что она неискренна. Но эта искренность очевидно отчаянная", — выразила свою точку зрения Ксения.

Ранее Собчак выразила уверенность в том, что Марину Овсянникову после её одиночного антивоенного пикета у Кремля ждёт неминуемая тюрьма.