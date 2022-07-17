Ксения Собчак считает, что поступки экс-редактор Первого канала Марины Овсянниковой, которую сегодня задержала полиция, продиктованы отчаянием.
Собчак объяснила, что в её прежних постах про Овсянникову не было иронии. Журналистка отметила, что испытывает к ней жалость.
"Человек от отчаяния пошёл на заклание. А отчаяние это — от давления всей этой активной светлоликой толпы, которая добилась ее увольнения в Германии", — написала Ксения Анатольевна.
Журналистка считает, что Овсянникова могла остаться в Германии, но ей этого сделать не дали.
"Вот он результат. Я не считаю, что она неискренна. Но эта искренность очевидно отчаянная", — выразила свою точку зрения Ксения.
Ранее Собчак выразила уверенность в том, что Марину Овсянникову после её одиночного антивоенного пикета у Кремля ждёт неминуемая тюрьма.
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