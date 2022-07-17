Мария Шукшина: "Просто убрать пропагандистов со всех площадок"

Мария Шукшина вспомнила о тех светлых временах, когда в СССР действовала уголовная статья, карающая мужеложество. Она выступает против пропаганды гомосексуализма.

Заслуженная артистка России рассказала, что в Советском Союзе извращения были под запретом.

"А с 90-х годов нечисть пришла к нам с Запада, канализационные шлюзы открылись", — цитирует слова Шукшиной "Комсомольская правда".

Обладательница медали ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени считает, что в стране сознательно занимаются пропагандой нетрадиционных ценностей. Грешат этим, по мнению артистки, некоторые знаменитости.

Дочь писателя Василия Шукшина ратует за то, чтобы звезд, ведущих развратный образ жизни напоказ, изгнали из культурного пространства, чтобы они не могли негативно влиять на россиян.

"Почему сейчас все эти лица переворачивают повестку и манипулируют обществом? Тут не обсуждать надо, а просто убирать пропагандистов со всех площадок — с телевидения, со сцены", — призывает Мария Васильевна.

Ранее Шукшина выступила против проекта по созданию "Служебных людей", который предполагает слияние человека и машины.