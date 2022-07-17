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Зрители массово покинули концерт Стаса Михайлова в Иркутской области

Общество

16 июля на дне Металлурга в городе Шелехове (Иркутская область) зрители массово и дружно отправились к выходу, когда на сцене выступал Стас Михайлов.

Зрители массово покинули концерт Стаса Михайлова в Иркутской области

В Сети распространилось видео, на котором видно, как люди активно покидают праздник, организованный в честь Дня металлурга. У выхода столпилась толпа народа, в то время как для них на сцене выступал обожаемый женщинами России Стас Михайлов.

Ксения Собчак рассмотрела все версии происшедшего.

"Первая версия: потому что он за… (надоел). Но господина шансонье в России любят, особенно в глубинке, да и местные мне в личку много что пишут, поэтому есть и вторая версия", — написала журналистка.

Собчак предположила, что обиду публика держит не на самого народного артиста России, а на тех, кто его пригласил на праздник.

"Вторая версия: за…. (надоел) "Русал", который его пригласил", — выдвинула версию Ксения Анатольевна.

Собчак рассказала, что экономика города находится в зависимости от Иркутского алюминиевого завода. От предприятия на сентябрьские выборы главы города идёт Алексей Тенигин.

"Он уже победил на предварительном партийном голосовании Единой России в мае, а действующий мэр подал заявление о выходе из этой партии и снял кандидатуру с праймериз. Некоторым местным это не нравится", — поделилась сведениями, полученными от инсайдеров, Ксения.

Журналистка не исключает и третьей версии, согласно которой женщины не отказали себе в удовольствии послушать Стаса Михайлова и просто "млели" у сцены.

Ранее певец и композитор Александр Новиков упрекнул Стаса Михайлова в том, что он провёл концерт в Германии.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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