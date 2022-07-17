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Медведев предрёк Украине Судный день в случае атаки на Крым

Общество

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, что ждёт Украину в случае, если она решится атаковать Крым.

Экс-президент России провёл встречу с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде. Политик объяснил, что на Украине нашей стране угрожают "отдельные экзальтированные кровавые клоуны".

Медведев заверил, что в случае выполнения данных угроз, "для них всех там одномоментно наступит Судный день". Он уверен, что укрыться от возмездия будет очень сложно.

Политик отметил, что отказ НАТО признать Крым российским является "системной угрозой" для РФ.

Ранее в офисе Владимира Зеленского объяснили, в каком случае Украина ударит по Крымскому мосту.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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