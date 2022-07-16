В Москве выстрелили в рэпера OFFMi после его выступления в столичном клубе

В Москве совершено покушение на рэпера OFFMi. В исполнителя выстрелили, когда он выходил из московского клуба после своего сольного концерта.

В Сети распространилось видео, на котором поклонники фотографируются с рэпером, а в это время в артиста стреляют. В окружении музыканта говорят о том, что так проходили съёмки клипа, однако всё происходящее выглядит в высшей степени правдоподобно.

По информации Телеграм-канала "Осторожно, новости", свидетели утверждают, что рэпер получил ранение, поэтому его спешно доставили в одну из клиник Москвы.

Сообщается, что оружие, из которого был совершён выстрел, не огнестрельное. Предполагается, что это мог быть сигнальный пистолет. Ранения, которые получил исполнитель, должны быть совместимы с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Запорожье совершено покушение на главу администрации Мелитопольского района.