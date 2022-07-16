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Мария Шукшина обвинила Дмитрия Пескова: "Уже переобулся"

Общество

Мария Шукшина выступила против проекта по созданию "Служебных людей", который предполагает слияние человека и машины. Актриса опасается, что инициативу поддержит Владимир Путин, при том, что, по мнению звезды, Дмитрий Песков "уже переобулся".

Мария Шукшина обвинила Дмитрия Пескова: "Уже переобулся"

Заслуженная артистка России считает, что в стране происходят не только культурные перекосы. Пугает звезду кинематографа новые цифровые проекты.

"Очередная активизация швабовцев-трансгуманистов в России, находящейся в фазе горячей войны с Западом, ожидаемо проходит под лозунгами обеспечения суверенитета и нацбезопасности. В этом направлении уже переобулся оцифровщик при президенте Дмитрий Песков", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени.

Шукшина протестует против развития природоподобных (конвергентных) технологий, которые будут разрабатываться на базе НИЦ "Курчатовский институт" под началом Михаила Ковальчука. Актриса видит в этом покушение на человеческую природу, попытку заменить всё естественное на "мёртвое технотронное". Это, по мнению знаменитости, ведёт к потере человеческого облика.

Мария Васильевна опасается, что "не чуждый инновациям" Владимир Путин одобрит этот проект.

Ранее Шукшина опубликовала пост, в котором ВОЗ охарактеризовали как "цирк уродов и деградантов".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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