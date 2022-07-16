Соловьёв призвал россиян работать "много и тяжело" ради нужд фронта

Владимир Соловьёв объяснил, что спецоперация на Украине потребует от каждого россиянина максимальной самоотдачи. Он призвал граждан РФ "пахать и мотыжить" ради победы.

Соловьев, который на днях получил от Владимира Путина орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, рассказал, что спецоперация на Украине потребует от россиян самопожертвования.

Он отметил, что армии РФ на фронте требуется множество техники, в первую очередь ВС РФ нуждается в беспилотниках и высокоточных ракетах. Телеведущий уверен, что каждый житель страны для этого должен "пахать и мотыжить", то есть работать "много и тяжело".

"Надо просто пахать каждому на своем участке… Чтобы рассуждали не так, что надо переждать, и все упадёт. Чтобы ждали не импортозамещения, а технологического прорыва", — выразил своё мнение Соловьёв в своей авторской программе "СоловьевLive".

Звезда ТВ перечислил как именно надо трудиться жителям РФ.

"Как верховный главнокомандующий, как рабы на галерах, как святой Франциск, возделывающий свой участок", — сказал Соловьёв.

Ранее сообщалось, что на Уральском компрессорном заводе рабочие бастовали из-за невыплаты зарплат. Глава завода пристыдил подчинённых и напомнил им о самоотверженном труде заводчан в Великую Отечественную войну.