Девушек пытались вывезти на дачу якобы для отбора на шоу "Холостяк"

Жертвами неизвестных едва не стала группа девушек, поверивших аферистам, которые обещали им устроить кастинг на подмосковной даче для шоу "Холостяк".

Потенциальных участниц "липового" шоу "Холостяк" отыскивали на улицах Москвы. Девушкам раздавали листовки с контактами якобы организаторов шоу. Позже участницы списывались с аферистами в чате, где им назначали время и места отбора.

Мошенникам удалось собрать группу доверчивых девушек, которых собирались увезти на микроавтобусе на дачу в Подмосковье. От участниц отбора требовалось явиться в назначенное место при параде и с паспортами.

К счастью, информация о кастинге попалась настоящим организаторам проекта ТНТ. Они и сообщили о подозрительной деятельности в правоохранительные органы. Злоумышленников вовремя остановили. Что аферисты собирались делать с девушками в Подмосковье, неизвестно.

Ранее Регина Тодоренко объяснила, почему идея шоу "Холостяк" приводит её в ярость.