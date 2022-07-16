В Москве мать донесла на сына в полицию за уклонение от воинской службы

Патриотично настроенная женщина написала донос на 26-летнего сына, так как он в важный для России период уклоняется от воинской службы.

Бегство сына от армии не устроило родительницу, которая попросила правоохранительные органы повлиять на её несознательного наследника.

26-летний житель столицы по имени Кристиан учился в РАНХиГС, хотел заниматься бизнесом, связанным с информационной безопасностью. Предпринимателя из молодого человека, однако, не вышло. В начале 2022 года Кристиан распрощался с бизнес-проектами. Неудача в работе обострила отношения сына с матерью.

Родительница решила прибегнуть к радикальным мерам. До того, как сыну исполнилось 27 лет женщина отправилась к силовикам и предупредила их о том, что Кристиан намерен уклониться от воинской службы. По факту отказа сына отдавать долг Родине женщина написала официальное обращение в МВД. В своём заявлении мать обратила внимание на то, что наследник отказывается служить в армии в сложные для страны времена.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина заявил в полицию на жену за критику спецоперации на Украине.