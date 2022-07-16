Власти Тюмени продают 117-летний объект культурного наследия за 12,5 млн

Власти Тюменской области выставили на продажу за 12,54 миллиона рублей 117-летний особняк и землю, на которой объект культурного наследия расположен. Согласно информации, дом имеет статус "исторического здания" не только на городском уровне, но и региональном.

Общая площадь объекта составляет 745,3 квадратных метра. Три этажа находятся над землёй и один уровень подземный.

"Дом расположен в самом инвестиционно привлекательном районе областной столицы вблизи делового центра и жилых комплексов премиум-класса. Отличный вариант для бизнеса", — цитирует описание к объекту nashgorod.ru.

Как подчёркивает издание, заявку на покупку особняка можно подать до середины августа. Примечательно, что согласно закону РФ об объектах культурного наследия, новые владельцы обязаны будут его содержать с учётом сохранения его уникальности.