Герпетолог Чурлин: в России начался пик численности гадюк — выползают в города

В июле специалисты зафиксировали пик численности гадюк. По словам доктора биологических наук, герпетолога Владимира Чурлина, встретить опасную змею можно и на городских улицах.

Как подчеркнул специалист, всплеск численности фиксируется раз в несколько лет у любых животных. К примеру, жители Томска начали сообщать, что часто встречают гадюк в черте города.

"На каждой территории можно наблюдать года, когда змей, как и других животных, становится меньше по популяционным причинам, а в другой год их количество резко увеличивается. Это естественное колебание численности. Не исключено, что в Томской области сейчас пик численности. То, что они при этом могут оказываться в городе — тоже совершенно нормально. Такое бывает и в Питере на окраине города", — пояснил герпетолог Радио 1.

Как подчеркнул Чурлин, змея не нападёт на человека, если её не спровоцировать. По словам специалиста, встретив гадюку, лучше пресмыкающееся не трогать и не пугать.