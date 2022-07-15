Шахназаров рассказал о своих снах: "Вы представляете Собчак в форме СС?"

Ксения Собчак отреагировала на признание журналиста Михаила Шахназарова о том, что она является ему во снах. Звезда восприняла это "как что-то глубоко фрейдисткое".

Шахназаров ответил на вопрос из публики. У него поинтересовались, не снится ли ему Ксения Собчак в форме СС.

"Собчак в форме СС? Вы представьте её в форме? Мне она снится в форме доброй молочницы, нет, не доброй, а той, которая ходит и говорит: "Что коров-то не подоили, твари?" Давай пойдём коровок доить! Вот так она мне снится", — признался журналист.

Собчак оценила фантазию коллеги.

"Вообще, у Фрейда была интересная работа "Толкование сновидений". Жалко, лень разбирать, но сны Шахназарова про то, что я добрая (или злая) доярка — это, конечно, что-то глубоко фрейдисткое", — выразила своё мнение Ксения Анатольевна.

Ранее актёр Алексей Панин встал на защиту народной артистки России Лии Ахеджаковой, которую журналист Михаил Шахназаров назвал "ненавидящей весь мир эпизодницей".