Шейк ответила на обвинения в одобрении спецоперации на Украине: "Просто салат"

Ирина Шейк ответила тем, кто заподозрил её в поддержке спецоперации на Украине. Супермодель объяснила, почему она опубликовала в социальных сетях буку Z.

Причиной нападок в адрес звезды подиума США русского происхождения стало то, что под снимком с салатом оливье она написала: Russianzzz on Wednesday.

Это вызвало шквал нападок на Шейк. Фолловеры тут же припомнили снимок модели с книгой о Владимире Путине.

Шейк объяснила своим подписчикам, что иногда салат может быть "просто салатом". Модель уверила, что не вкладывала в свой пост никаких скрытых смыслов.

"Желаю всем любви", — написала знаменитость в своём микроблоге.

Ранее в американских СМИ появились публикации, в которых Шейк обвинили в сознательном использовании символа спецоперации на Украине.