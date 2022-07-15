Ирина Шейк ответила тем, кто заподозрил её в поддержке спецоперации на Украине. Супермодель объяснила, почему она опубликовала в социальных сетях буку Z.
Причиной нападок в адрес звезды подиума США русского происхождения стало то, что под снимком с салатом оливье она написала: Russianzzz on Wednesday.
Это вызвало шквал нападок на Шейк. Фолловеры тут же припомнили снимок модели с книгой о Владимире Путине.
Шейк объяснила своим подписчикам, что иногда салат может быть "просто салатом". Модель уверила, что не вкладывала в свой пост никаких скрытых смыслов.
"Желаю всем любви", — написала знаменитость в своём микроблоге.
Ранее в американских СМИ появились публикации, в которых Шейк обвинили в сознательном использовании символа спецоперации на Украине.
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Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.