Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Депутат Бутина отправила в посольство США в России тюремную робу
МО Украины: Киев не будет применять HIMARS для ударов по территории России
ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу "Южмаш" в Днепропетровске
Полностью обожженного 50-летнего канадского наёмника вывезли из Украины
Захаров: усиление контроля ЕС над контрабандным оружием ВСУ не даст результата
WSJ: Саудовская Аравия не будет помогать Байдену в противостоянии с Россией
Минобороны Украины сообщило, что Киев получил партию американских РСЗО M270
ВС РФ нанесли ракетные удары по целям ВСУ в Днепропетровске и Кременчуге
Ветеран "Альфы": разведка играет важную роль в уничтожении командования ВСУ

Собчак о новом пикете Овсянниковой: "Похвалы Зеленского оказалось мало"

Общество

Ксения Собчак уверена, что Марину Овсянникову после её одиночного пикета в России ждёт неминуемая тюрьма.

Собчак о новом пикете Овсянниковой: "Похвалы Зеленского оказалось мало"

Экс-редактор Первого канала устроила одиночный пикет недалеко от Кремля, снова выступив против спецоперации на Украине.

Собчак уверена, что после такого радикального протеста "обязательно последует показательная расправа" со стороны властей. Ксения считает, что Овсянникова готова к задержанию.

"Смело? Смело. Похоже на актерство и показательное геройство? К сожалению. Как Марина собиралась бороться за детей, сделав все, чтобы быть арестованной? Значит ли это, что цель быть арестованной выше цели бороться за детей? Непонятно", — поделилась своим мнением журналистка.

Ксения Анатольевна убеждена, что на радикальный протест Овсянникову натолкнуло желание заслужить прощение тех, кто её непрерывно обвиняет.

"Похвалы Зеленского оказалось мало", — написала Собчак.

Ранее журналистка отмечала, что демарш в эфире Первого канала не сделало Овсянниковой "хорошей русской.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.

Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным
Украина нанесла удар по Белгородской области
Силовые структуры
Украина нанесла удар по Белгородской области
Силовые структуры
Военкор Поддубный: удар по Николаеву означает, что мы начинаем реально бить
Силовые структуры
Росгвардейцы нашли в ЛНР документы, подтверждающие массовое дезертирство в ВСУ
Любовь Степушова В Польше намерены остановить создание совместного государства с Украиной Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Группировка "Отважные" громят ВСУ и освобождают Донбасс с помощью новой тактики
Силовые структуры
Удар ВС РФ по военному объекту в Никополе привёл к детонации
Jerusalem Post: РФ готовит лазерное оружие против спутников США и Израиля
Мир. Новости мира
Jerusalem Post: РФ готовит лазерное оружие против спутников США и Израиля
Последние материалы
Собчак о новом пикете Овсянниковой: "Похвалы Зеленского оказалось мало"
Депутат Бутина отправила в посольство США в России тюремную робу
МО Украины: Киев не будет применять HIMARS для ударов по территории России
ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу "Южмаш" в Днепропетровске
Полностью обожженного 50-летнего канадского наёмника вывезли из Украины
Захаров: усиление контроля ЕС над контрабандным оружием ВСУ не даст результата
WSJ: Саудовская Аравия не будет помогать Байдену в противостоянии с Россией
Минобороны Украины сообщило, что Киев получил партию американских РСЗО M270
ВС РФ нанесли ракетные удары по целям ВСУ в Днепропетровске и Кременчуге
Ветеран "Альфы": разведка играет важную роль в уничтожении командования ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников