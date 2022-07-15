Собчак о новом пикете Овсянниковой: "Похвалы Зеленского оказалось мало"

Ксения Собчак уверена, что Марину Овсянникову после её одиночного пикета в России ждёт неминуемая тюрьма.

Экс-редактор Первого канала устроила одиночный пикет недалеко от Кремля, снова выступив против спецоперации на Украине.

Собчак уверена, что после такого радикального протеста "обязательно последует показательная расправа" со стороны властей. Ксения считает, что Овсянникова готова к задержанию.

"Смело? Смело. Похоже на актерство и показательное геройство? К сожалению. Как Марина собиралась бороться за детей, сделав все, чтобы быть арестованной? Значит ли это, что цель быть арестованной выше цели бороться за детей? Непонятно", — поделилась своим мнением журналистка.

Ксения Анатольевна убеждена, что на радикальный протест Овсянникову натолкнуло желание заслужить прощение тех, кто её непрерывно обвиняет.

"Похвалы Зеленского оказалось мало", — написала Собчак.

Ранее журналистка отмечала, что демарш в эфире Первого канала не сделало Овсянниковой "хорошей русской.