"ОК" анонсировали новый сезон проекта о промышленном наследии Ивановской области

Социальная сеть "Одноклассники" выпустила второй сезон проекта о текстильных производствах Ивановской области "Фабрики и люди". Пользователи смогут познакомиться с необычными основателями предприятий, узнать истории успеха в специальном сообществе.

"В подкасте "Фабрики и люди" о прошлом и будущем текстильной отрасли региона расскажут представители индустрии: дизайнеры, бизнесмены и многие другие", — заявили представители "ОК".

По информации соцсети, материалы на эту тему будут публиковать с июля по октябрь этого года. Известно, что проектом руководит маркетинговое агентство "Лес". Также над сезоном работали представители областного правительства и специалисты Института развития интернета.

Ранее в "Одноклассниках" появились новые возможности для авторов лонгридов. Теперь в редакторе можно выделять заголовки и оформлять цитаты.

"Автосохранение каждые три секунды позволит сохранить контент даже при потере соединения", — подчеркнули в компании.