Социальная сеть "Одноклассники" выпустила второй сезон проекта о текстильных производствах Ивановской области "Фабрики и люди". Пользователи смогут познакомиться с необычными основателями предприятий, узнать истории успеха в специальном сообществе.
"В подкасте "Фабрики и люди" о прошлом и будущем текстильной отрасли региона расскажут представители индустрии: дизайнеры, бизнесмены и многие другие", — заявили представители "ОК".
По информации соцсети, материалы на эту тему будут публиковать с июля по октябрь этого года. Известно, что проектом руководит маркетинговое агентство "Лес". Также над сезоном работали представители областного правительства и специалисты Института развития интернета.
Ранее в "Одноклассниках" появились новые возможности для авторов лонгридов. Теперь в редакторе можно выделять заголовки и оформлять цитаты.
"Автосохранение каждые три секунды позволит сохранить контент даже при потере соединения", — подчеркнули в компании.
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