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Садовод Воронова: разрешение разводить кур на дачах — вклад в оздоровление людей

Общество

Разрешение разводить кур на дачах — вклад в оздоровление людей. Об этом заявила профессиональный садовод, телеведущая, писательница, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова, комментируя Pravda.Ru закон, который разрешает разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках.

Садовод Воронова: разрешение разводить кур на дачах — вклад в оздоровление людей

Воронова уверена, что это отличная новость для всех дачников, потому что сейчас все стремятся потреблять экологически чистую продукцию. По её словам, если люди будут разводить кур и кроликов для себя, то никаких сертификатов здоровья животным ненужно.

"Когда такое животноводство малое, когда нет скученности большой, как в клетках птицефабрик, гораздо реже болезни встречаются. Раньше в деревнях куры гуляли по улице, вместе не сидели и поэтому вероятность заболеть была минимальная", — рассказала Воронова.

По мнению садовода, разводить кур могут даже пенсионеры, потому что ухаживать за ними не так сложно, как за кроликами. Она отметила, что покупать дорогой корм для куриц нет необходимости, они могут есть хлеб, траву или зерно.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках.

"Допускается использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов", — говорится в указе.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Наталия Красовская
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