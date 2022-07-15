Скончался 29-летний экс-игрок ФК "Спартак" Александр Козлов

Серебряный призёр Чемпионата России футболист Александр Козлов скончался из-за проблем с сердцем прямо во время тренировки.

Как сообщает Телеграм-канал "База", у спортсмена оторвался тромб, когда он проводил тренировку в составе любительской команды.

Козлову предрекали блестящие спортивные перспективы, его называли одним из самых талантливых футболистов современности. Он начал свою спортивную карьеру в молодёжной сборной, затем стал участником Лиги Чемпионов в 17-летнем возрасте.

За футбольный клуб "Спартак" Козлов играл в 2010–2016 годах. В 2012 году в составе команды "красно-белых" он стал серебряным призёром чемпионата РФ.

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