Путин специальным законом разрешил разводить кур на дачах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет владельцем дач разводить кур и кроликов на своих приусадебных участках.

Текст закона размещён на официальном сайте правовой информации.

"Допускается использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов", — гласит указ.

В документе отмечается, что садовые и огородные участки не должны выходить за рамки своего целевого назначения. Предупреждается, что разводить домашнюю живность можно только при соблюдении земельного законодательства. Напоминается также о необходимости соблюдать ветеринарные нормы и правила, а также санитарно-гигиенические нормативы.

Кроме того, вводится упрощённая процедура оформления участков в долевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников. Теперь не требуется получать согласие всех собственников, проживающих в границах товарищества, если решение принято общим собранием его членов.

Ранее сообщалось, что калининградский холдинг "Автотор", где собирали BMW, Kia и Hyundai, выделил сотрудникам земельные участки под огороды в связи с непростой экономической ситуацией.