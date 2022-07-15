Экс-замглавы МЧС Гурович попросил заменить ему тюрьму участием в спецоперации

Бывший замглавы МЧС РФ Андрей Гурович, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщил, что готов поучаствовать в специальной военной операции России на Украине.

По информации argumenti.ru, экс-чиновник раньше часто ездил по командировкам и считает себя "военным человеком".

В ближайшее время Гурович будет этапирован в СИЗО № 1 на базе "Матросской тишины", а сейчас он находится в изоляторе временного содержания на Петровке.

Как пояснил экс-замглавы МЧС РФ, сначала в камере было грязно, однако он привёл её в порядок с помощью моющих средств. Гурович также подчеркнул, что содержать "здоровых мужиков" за государственный счёт невыгодно, поэтому попросил отправить его на спецоперацию.

"На спецоперацию отправили бы, да и всё. По желанию, конечно. Я вот поехал бы", — сказал бывший заместитель главы МЧС.